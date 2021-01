Serie A, la classifica aggiornata: squillo salvezza della Fiorentina, Crotone nei guai

Vittoria importante in chiave salvezza per la Fiorentina, che oggi al Franchi ha battuto per 2-1 il Crotone. Con questo risultato la formazione viola si porta a 21 punti, +7 sulla zona retrocessione. Notte fonda, invece, per i rossoblu che restano invece all'ultimo posto nella classifica della Serie A. Di seguito la classifica aggiornata:

Milan 43*

Inter 41*

Roma 37*

Atalanta 36*

Napoli 34**

Juventus 33**

Lazio 31

Sassuolo 30

Verona 27

Sampdoria 23

Benevento 22*

Fiorentina 21*

Bologna 20

Udinese 18*

Spezia 18*

Genoa 15

Cagliari 14

Torino 14*

Parma 13

Crotone 12*

* = Una partita in più

** = Una partita in meno