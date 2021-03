Serie A, meglio il nuovo tecnico o chi è stato esonerato? L'analisi nel dettaglio di chi cambiato

Sono sei i club di Serie A che hanno cambiato allenatore nelle prime 26 giornate. Il dato, che evidenzia innanzitutto un freno agli esoneri a stagione in corso nel nostro campionato, sottolinea anche il differente andamento e miglioramento dopo il cambio di allenatore.

Fin qui, c'è solo uno squadra che media punti alla mano ha fatto peggio (di poco, per la verità) dopo il cambio di tecnico, ovvero la Fiorentina: con Iachini era poco sopra al punto a partita, con Prandelli poco sotto.

Tutte le altre, invece, hanno migliorato la loro media punti e se è vero anche in alcuni casi - visto il cambio piuttosto recente - il dato statistico è ancora poco attendibile, in altri il cambio di passo è evidente. L'esempio più eclatante è il Genoa, squadra che col passaggio da Maran e Ballardini ha più che quadruplicato la sua media punti. Ecco l'analisi, squadra per squadra.

Cagliari

Di Francesco - Punti nelle prime 23 giornate: 15. Media punti: 0.65 a partita.

Semplici - Punti nelle successive 3 giornate: 7. Media punti: 2.3 a partita.

Crotone

Stroppa - Punti nelle prime 24 giornate: 12. Media punti: 0.5 a partita.

Cosmi - Punti nelle successive 2 giornate: 3. Media punti: 1.5 a partita.

Fiorentina

Iachini - Punti nelle prime 7 giornate: 8. Media punti: 1.14 a partita.

Prandelli - Punti nelle successive 19 giornate: 18. Media punti: 0.95 a partita.

Genoa

Maran - Punti nelle prime 13 giornate: 5. Media punti: 0.38 a partita.

Ballardini - Punti nelle successive 13 giornate: 22. Media punti. 1.69 a partita.

Parma

Liverani - Punti nelle prime 16 giornate: 9. Media punti: 0.56 a partita.

D'Aversa - Punti nelle successive 10 giornate: 7. Media punti: 0.7 a partita.

Torino

Giampaolo - Punti nelle prime 18 giornate: 13. Media punti: 0.72 a partita.

Nicola - Punti nelle successive 6 giornate: 7. Media punti: 1.17 a partita.