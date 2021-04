Serie A, naufragio della trattativa coi fondi: Roma, Torino e Genoa chiederanno i danni ad Agnelli

Secondo quanto riportato da La Repubblica, alcune società di Serie A, in particolare Roma, Torino e Genoa, sono pronte a intraprendere un'azione di responsabilità nei confronti di Andrea Agnelli per il naufragio della trattativa per la realizzazione di una media company con l'ingresso dei fondi di investimento, disposti a versare 1,7 miliardi di euro per il 10% del valore della Serie A. Agnelli era stato uno dei trascinatori di questa iniziativa, salvo poi tornare sui propri passi dopo la visita di Florentino Perez e il via al progetto Superlega.