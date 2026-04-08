Serie A, tornano di moda i fondi? La Lega studia un accordo per i diritti TV internazionali
La Serie A torna a valutare l’ingresso di fondi, ma in questo caso solo per i diritti Tv internazionali. Secondo quanto riferito da Reuters, che cita tre fonti a conoscenza del dossier, la Lega avrebbe sondato l’interesse di investitori di private equity per una quota di minoranza nel proprio business dei diritti media internazionali.
Tra i potenziali offerenti che JPMorgan Chase, incaricato dalla Serie A, avrebbe sondato informalmente figurerebbero i fondi Apollo Global Management, CVC Capital Partners, Ares Management e Sixth Street.
Secondo la struttura dell’operazione proposta ai fondi, la Lega Calcio Serie A potrebbe cedere fino al 49% dell’unità nell’ambito di un accordo pluriennale.
La possibile mossa della Serie A ricalcherebbe operazioni analoghe concluse in altri campionati europei, tra cui Spagna e Francia, dove investitori hanno acquisito quote di minoranza nei business dei diritti media in cambio di capitale immediato e condivisione dei ricavi nel lungo periodo, hanno spiegato le fonti. Secondo le regole della lega, almeno 14 club devono votare a favore per operazioni che coinvolgono asset commerciali strategici.
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