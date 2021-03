"Servirà una grande Juve per conquistare i quarti". Rivedi Bonucci alla vigilia del Porto

Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla viglia della sfida di Champions League contro il Porto, crocevia fondamentale della stagione della Juventus: "Riuscire a recuperare qualche giocatore è fondamentale. Le sensazioni sono positive. Quella dell'andata è stata una partita un po' strana: abbiamo sbagliato tanto e questo ha permesso al Porto di metterci in difficoltà sui nostri errori. Dobbiamo imparare da quello che è successo, così come da tutte le altre partite perché nel bene o nel male c'è sempre un insegnamento. Domani sera vogliamo portare la Juventus nelle migliori otto d'Europa".

Che Juve servirà?

"Servirà la Juventus che è scesa in campo in diverse partite, come nel secondo tempo contro la Lazio. Noi siamo un gruppo forte e se scendiamo in campo con la mentalità giusta e con la voglia, il sacrificio e l'umiltà da parte di tutti voler arrivare all'obiettivo, possiamo fare risultato contro chiunque e in maniera netta. Lo abbiamo dimostrato contro il Milan, il Barcellona e la Lazio. Sarà una partita difficile, perché il Porto, sebbene nei pronostici non fosse favorito, ha dimostrato di avere giocatori di talento e di essere organizzato. Servirà una grande Juve per centrare l'obiettivo". Rivedi l'intervista del difensore bianconero ai microfoni di Sky.