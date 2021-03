Settimana da sogno per Vlahovic, Prandelli: "Devo spingerlo fuori dal campo, ci starebbe ore"

vedi letture

Che settimana è stata per Vlahovic? E quale può essere il suo futuro? "Con Dusan si parla tutti i giorni, adesso è un momento molto delicato per lui. Si aspettano da lui qualsiasi giocata, deve continuare a giocare con semplicità. Ora devi spingerlo fuori dal campo, perché vorrebbe rimanerci per tante ore. Lo sto trovando sereno e motivato, penso sia una pressione che può riuscire a sopportare", la risposta in conferenza stampa di mister Cesare Prandelli sulla settimana da sogno di Dusan Vlahovic dopo la tripletta al Benevento. Domani il giovane attaccante della Fiorentina affronterà da avversario proprio uno dei club più interessati al suo acquisto, il Milan.