Sfondo nero, strisce sottili e sfalsate. La foto della seconda maglia '20/'21 della Juventus

vedi letture

Tramite il profilo Twitter "La Maglia Bianconera" emerge un'anticipazione per quel che riguarda la divisa away della Juventus della prossima stagione. Sullo base nera sono presenti pinstripes sottili e sfalsate su tutta la superficie della maglia, come mostrato dall'immagine in calce.