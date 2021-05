Shevchenko su Donnarumma: "Ognuno è libero di fare le sue scelte. Io sarei rimasto"

Nella sua intervista a Radio Uno, Andriy Shevchenko ha parlato anche dell'addio di Gianluigi Donnarumma al Milan: "Ognuno è libero di fare le proprie scelte. È un ragazzo giovane, la sua carriera è appena cominciata e ha fatto molto bene al Milan. Secondo me poteva restare per raggiungere risultati ancora più importanti come la vittoria dello scudetto, poi magari sarebbe potuto andare via in futuro".