Si è conclusa la 32^ giornata di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle
Si è conclusa con Fiorentina-Lazio 1-0 la 32^ giornata di Serie A: di seguito tutti i risultati, i tabellini e le pagelle di questo turno.
ROMA-PISA 3-0 - Il tabellino
Marcatori: 3', 43', 7' st Malen (R)
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, N'Dicka, Hermoso; Celik (33' st Angeliño), Cristante, Pisilli, Rensch (40' st Venturino); Soulé (20' st El Aynaoui), Pellegrini (1' st El Shaarawy); Malen (33' st Vaz). A disposizione: De Marzi, Gollini, Tsimikas, Ziolkowski, Seck, Mirra, Zaragoza. Allenatore: Gasperini.
PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi (39' st Coppola), Caracciolo, Canestrelli; Touré (10' st Piccinini), Højholt (10' st Akinsanmiro), Aebischer, Angori; Leris, Tramoni (29' st Loyola); Moreo (29' st Durosinmi). A disposizione: Nicolas, Scuffet, Bozhinov, Meister, Cuadrado, Isak Vural, Stengs, Raul Albiol, Stojilkovic. Allenatore: Hiljemark.
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CAGLIARI-CREMONESE 1-0 - Il tabellino
Marcatori: 63’ Esposito
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Mina, Rodriguez (43’ st Dossena), Obert; Mazzitelli (31’ pt Adopo), Gaetano; Esposito (43’ st Belotti), Deiola, Folorunsho (16’ st Ze Pedro); Borrelli (16’ st Mendy). A disp.: Ciocci, Sherri, Zappa, Albarracin, Liteta, Raterink, Trepy, Sulemana, Kilicsoy. Allenatore: Pisacane.
CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano (28’ st Barbieri), Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani Mussolini (23’ st Sanabria), Bondo (33’ st Djuric), Grassi, Vandeputte (23’ st Payero); Bonazzoli, Okereke (33’ st Zerbin). A disp.: Nava, Silvestri, Bianchetti, Ceccherini, Tessadri, Folino, Faye. Allenatore: Giampaolo.
Le pagelle di Cagliari-Cremonese
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TORINO-HELLAS VERONA 2-1 - Il tabellino
Marcatori: 6’ Simeone (T), 38’ Bowie (H), 50’ Casadei (T)
TORINO (3-5-2): Paleari; Coco (22’ st Marianucci), Ismajli, Ebosse (39’ st Maripan); Pedersen, Casadei, Gineitis (30’ st Prati), Vlasic, Obrador (39’ st Biraghi); Simeone, Adams (30’ st Kulenovic). A disp.: Israel, Siviero, Lazaro, Tameze, Ilic, Anjorin, Ilkhan, Njie. Allenatore: D'Aversa.
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson (15’ st Valentini), Frese (36’ st Mosquera); Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede (23’ st Bradaric), Belghali (37’ st Sarr); Bowie, Harroui (15’ st Orban). A disp.: Perilli, Toniolo, Slotsager, Isaac, Lirola, Ajayi, Cham, Al-Musrati, Niasse. Allenatore: Sammarco.
Le pagelle di Torino-Hellas Verona
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MILAN-UDINESE 0-3 - Il tabellino
Marcatori: 27’ aut. Bartesaghi, 37’ Ekkelenkamp, 71’ Atta
MILAN (4-3-3): Maignan; Athekame (46’ Fullkrug), De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Ricci (60’ Fofana), Modric (72’ Jashari), Rabiot; Saelemaekers, Leao (77’ Loftus-Cheek), Pulisic (72’ Nkunku). A disp.: Pittarella, Terracciano, Estupinan, Gabbia, Odogu, Tomori, Gimenez. Allenatore: Allegri.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp (86’ Miller), Karlstrom, Atta (85’ Zarraga), Kamara; Zaniolo (66’ Piotrowski), Davis (76’ Gueye). A disp.: Nunziante, Padelli, Sava, Arizala, Bertola, Mlacic, Camara, Bayo, Buksa. Allenatore: Runjaic.
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ATALANTA-JUVENTUS 0-1 - Il tabellino
Marcatore: 3' st Boga
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (27' st Ahanor); Zappacosta (41' st Bellanova), de Roon (27' st Pasalic), Ederson, Bernasconi; Zalewski (10' st Raspadori), De Ketelaere; Krstovic (27' st Scamacca). A disp.: Pardel, Sportiello, Kossounou, Bakker, Musah, Samardzic, Obric, Levak. Allenatore: Palladino.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Holm (25' st Gatti), Locatelli, Thuram (26' st Koopmeiners), Cambiaso (34' st Kostic); Conceiçao (34' st Miretti), Yildiz (13' st David); Boga. A disp.: Pinsoglio, Radu, Zhegrova, Milik, Openda. Allenatore: Spalletti.
Le pagelle di Atalanta-Juventus
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GENOA-SASSUOLO 2-1 - Il tabellino
Marcatori: 18' Malinovskyi (G), 12' st Koné (S), 39' st Ekuban (G)
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi (10' st Masini), Sabelli (42' st Otoa); Baldanzi (10' st Martin), Vitinha (30' st Messias); Colombo (10' st Ekuban). A disp.: Leali, Sommariva, Amorim, Zätterström, Ekhator, Klisys, Grossi, Latif. Allenatore: De Rossi.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz (22' st Coulibaly), Idzes, Muharemovic, Doig (36' st Lipani); Thorstvedt, Matic (22' st Volpato), Koné (42' st Moro); Berardi, Pinamonti (36' st Iannoni), Laurienté. A disp.: Satalino, Turati, Zacchi, Nzola, Fadera, Frangella, Pedro Felipe. Allenatore: Grosso.
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PARMA-NAPOLI 1-1 - Il tabellino
Marcatori: 1’ Strefezza (P), 60’ McTominay (N)
PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Bernabe (66’ Ordonez), Nicolussi Caviglia (66’ Estevez), Keita, Valeri; Strefezza (72’ Mikolajewski), Elphege (59’ Sorensen). A disposizione: Corvi, Rinaldi, Ndiaye, Almqvist, Ondrejka, Oristanio, Britschgi, Carboni. Allenatore: Cuesta.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Olivera, Buongiorno, Juan Jesus (46’ Beukema); Politano (78’ Guetierrez), Lobotka, Anguissa (56’ Alisson Santos), Spinazzola; McTominay, De Bruyne (78’ Elmas); Hojlund (66’ Giovane). Allenatore: Conte.
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BOLOGNA-LECCE 2-0 - Il tabellino
Marcatori: 26’ Freuler (B), 92’ Orsolini (B)
BOLOGNA (4-2-3-1): Pessina; Joao Mario (21’ st Zortea), Casale, Lucumi, Miranda; Freuler, Moro (40’ st Bernardeschi); Orsolini, Sohm (29’ st Pobega), Cambiaghi (29’ st Rowe); Castro (40’ st Odgaard). A disp.: Ravaglia, Franceschelli, Vitik, Heggem, De Silvestri, Castaldo. All.: Italiano.
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Ndaba (1’ st Gallo); Ramadani, Ngom (1’ st Gandelman); Pierotti (38’ st Sala), Coulibaly, Banda (19’ st N’Dri); Stulic (19’ st Cheddira). A disp.: Fruchtl, Samooja, Jean, Perez, Kovac, Helgason, Fofana, Marchwinski. All.: Di Francesco.
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COMO-INTER 3-4 - Il tabellino
Marcatori: 36' Alex Valle (C), 45' Nico Paz (C), 46' pt e 4' st Thuram (I), 13' st e 27' st Dumfries (I), 44' st Da Cunha rig. (C)
COMO (4-2-3-1) - Butez; van der Brempt (22' st Smolcic), Diego Carlos (1' st Jacobo Ramon), Kempf, Alex Valle (35' st Alberto Moreno); Sergi Roberto (1' st Da Cunha), Perrone; Diao (35' st Morata), Nico Paz, Baturina; Douvikas. A disposizione: Törnqvist, Vigorito, Čavlina, Goldaniga, Caqueret, Jesus Rodriguez, Kühn, Vojvoda, De Paoli. All.: Fabregas.
INTER (3-5-2) - Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni (1' st Carlos Augusto); Dumfries, Barella (33' st Mkhitaryan), Calhanoglu, Zielinski (11' st Sucic), Dimarco (11' st Luis Henrique); Esposito (11' st Bonny), Thuram. A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, de Vrij, Lautaro Martinez, Frattesi, Diouf, Darmian, Mosconi. All.: Chivu.
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FIORENTINA-LAZIO 1-0 - Il tabellino
Marcatore: 28' Gosens
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Rugani (26' st Pongracic), Ranieri, Gosens (35' st Balbo); Fabbian, Mandragora, Ndour; Harrison, Piccoli, Fazzini (39' st Solomon). A disp.: Lezzerini, Christensen, Comuzzo, Kospo, Kouadio, Braschi, Deli, Puzzoli, Cianciulli. All.: Vanoli.
LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Provstgaard, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic (1' st Dele-Bashiru), Patric, Taylor (34' st Ratkow); Cancellieri (22' st Isaksen), Dia (22' st Pedro), Zaccagni (1' st Noslin). A disp.: Furlanetto, Giacomone, Pellegrini, Belahyane, Hysaj, Przyborek, Cataldi. All.: Sarri.