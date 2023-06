Simeone sul gol alla Roma: "Quei 15 minuti che mi ha dato Spalletti come una gara intera"

Intervistato da DAZN, l'attaccante azzurro Giovanni Simeone ha ricordato anche il suo gol contro la Roma: "Ero abituato a giocare poco, 5' o 7'. In quella partita invece il mister mi ha dato 15' e per me 15' erano una partita. Quando faccio finta di andare da una parte e vado dall'altra, sento Smalling che dice 'Oh no!'. È stato un attimo", le dichiarazioni del Cholito.

