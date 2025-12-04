Il Torino ritrova Simeone: l'attaccante punta il Milan. Decisivi i prossimi allenamenti

Il Torino sorride, Giovanni Simeone è guarito e il suo recupero è provvidenziale perché avviene in un periodo complicato per i granata. Marco Baroni lo ha accolto con un grande sorriso quando lo ha visto lasciarsi alle spalle la porta dell'infermeria, rimettere le scarpe con i tacchetti e iniziare nuovamente gli allenamenti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centravanti vorrebbe essere tra i convocati già per la sfida di lunedì contro il Milan di Massimiliano Allegri, ma è chiaro che andranno valutati i suoi progressi durante la settimana.

Sicuramente ci sarà contro la Cremonese e già questo non è poco. Il suo infortunio risale al 13 novembre, durante una seduta al Filadelfia, quando un contro-movimento gli causò una lesione distrattiva miofasciale del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Uno stop che andava dai 30 ai 40 giorni, ma sorprendentemente l'esame strumentale ha rivelato come il muscolo si sia già rigenerato. Così è arrivato il via libera alla ripresa dell'attività agonistica.

Già da prima che i suoi compagni scendessero in campo contro il Lecce, è sceso sul terreno di gioco con i preparatori e ha svolto del lavoro differenziato. Ancora non si è riaggregato al resto del gruppo, ma si sta impegnando e risponde bene alle sollecitazioni dei suoi tecnici. Nei prossimi 2-3 giorni cercherà di alzare i ritmi, poi toccherà anche alla sua volontà, che sicuramente farà la differenza.