Fantacalcio, tre nomi da acquistare in modalità listone

Tre nomi da acquistare in base al valore attuale nella lista fantacalcio per rinforzare la propria rosa.

Akanji (Inter): si può acquistare a 10 crediti in modalità listone per un titolare di Chivu con 9 presenze tutte da titolare e una media voto del 6.17.

Rabiot (Milan): l'infortunio ha fato calare il suo valore, con 19 crediti (il valore ad agosto era 23 crediti) si acquista un pupillo di Allegri con il vizio del gol. 4 presenze (dovrebbe ritornare disponibile per il derby) con 1 assist e una media voto del 6.62.

Simeone (Torino): come da tradizione, il cholito al primo anno diventa un valore aggiunto per la squadra che l'ha acquistato e conseguentemente al fantacalcio. 11 presenze in questa stagione con 4 gol e una media voto del 6.32. Si acquista con 18 crediti.

NB: attualmente infortunato starà fuori dai 30 ai 40 giorni