Siparietto Capello-Allegri nel post-gara: "Nemmeno loro pensavano di far gol..."

Siparietto tra Max Allegri e Fabio Capello al termine di Villarreal-Juventus 1-1. Nella sua analisi post-gara, Allegri ha sottolineato che solo dopo il gol del pari il Villarreal ha guadagnato campo e certezze. "C'erano già stati campanelli d'allarme, i centrocampisti erano già a tre metri di distanza", ha detto Capello fermando così l'allenatore della Juve nella sua analisi. "Però non hanno fatto chissà cosa - ha controreplicato Allegri -. Anche perché cross alti non li potevano mettere che non avevano il centravanti, l'unica cosa erano queste imbucate. Nel primo tempo abbiamo pressato molto, nella ripresa ci siamo un po' abbassati: poi abbiamo perso qualche palla sciocca, ma l'importante in quei momenti è non concedere, abbiamo subito gol in sei contro nessuno. Nemmeno loro pensavano di far gol".