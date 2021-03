Solskjaer prima di Man United-Milan: "Zero dubbi: è una sfida che ha il sapore della Champions"

Anche per Ole-Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United che fra circa 2 ore affronterà il Milan, la sfida di quest'oggi ha il sapore della Champions League. Questo il pensiero del tecnico norvegese a United Review, il Matchday Programme dei Red Devils: "Affrontando Stefano Pioli, il Milan e tutto lo staff rossonero a Old Trafford, credo che tutti siano d'accordo nel dire che per aspetto e sensazioni la partita assomigli più a una gara di Champions League. Siamo due club con grandissima storia, entrambi in lotta per le posizioni di vertice dei rispettivi campionati e con due fra i migliori stadi in Europa".