Sono tornate le Sette Sorelle? Conte: "Sì, in sette si giocano Scudetto e Champions"

L'allenatore dell'Inter, Antonio Conte, si è presentato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Udine contro l'Udinese. "Ci sono sette squadre che si giocano un duplice obiettivo, sia per lo Scudetto che per un posto in Champions. Il girone di andata ha confermato questo: chi ha viaggiato più spedito, chi ha viaggiato in modo più ritardato. Però il girone di andata ha detto che in sette se la possono giocare".