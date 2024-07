TMW Soule a un passo dalla Roma. Motta taglia corto dal ritiro della Juve: "Si allena bene..."

"È un gruppo unito che ha l’ambizione di fare cose importanti. Per fare questo si deve iniziare dal primo giorno di lavoro e sarà sempre così giorno dopo giorno per conquistare qualcosa". A parlare così, nel ritiro di Herzogenaurach alla vigilia della prima amichevole contro il Norimberga, è direttamente Thiago Motta. Ai microfoni dei cronisti presenti - tra cui TMW (leggi qui le dichiarazioni integrali - il tecnico della Juventus ha avuto modo di soffermarsi anche sul mercato: "Avete fatto un punto sul mercato con Giuntoli e Scanavino? Siamo in costante dialogo per trovare le migliori soluzioni per la nostra squadra. Facciamo così tutti i giorni".

Ha parlato con Chiesa?

"Fa parte della Juventus in questo momento e poi vedremo...".

Come si sta allenando Soulè?

"Come tutti gli altri si sta allenando molto molto bene. Dispiaciuto per una sua partenza? Come tutti gli altri si sta allenando molto bene e fa parte del gruppo. In questo momento sono molto contento di quello che vedo in allenamento".

Si aspetta prima Koopmeiners o Todibo?

"Non parlo dei giocatori che non sono miei. Parlo dei miei, lavoro con i miei e sono contento così".