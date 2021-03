Soumaoro riapre la gara col suo primo gol in rossoblù. Crotone-Bologna 2-1

vedi letture

Azione insistita del Bologna con Barrow che serve in area Palacio, l'argentino vince un paio di rimpalli in area e riesce a mettere in mezzo un pallone su cui arriva un Soumaoro in proiezione offensiva e lasciato totalmente solo dalla difesa calabrese. Il francese segna così il suo primo gol in Serie A coi felsinei e riapre la gara