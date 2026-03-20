Spalletti a un passo dalla storia: col Sassuolo può toccare quota 300 in Serie A

Quando la Juventus scenderà in campo contro il Sassuolo, Luciano Spalletti si siederà sulla panchina bianconera a 299 vittorie in Serie A. Una sola gli manca per entrare in un club esclusivissimo: nella storia del massimo campionato italiano, il traguardo delle 300 è stato raggiunto soltanto da Giovanni Trapattoni (352), Massimiliano Allegri (319) e Nereo Rocco (302).

Trent'anni di Serie A, una carriera da cifrare

Il conto di Spalletti è costruito su 579 panchine in Serie A, spalmate su tre decenni e su club profondamente diversi per storia, peso specifico e aspettative: Empoli, Sampdoria, Venezia, Udinese, Roma, Inter, Napoli e ora la Juventus. Un percorso che racconta l'intera parabola del calcio italiano contemporaneo.

La Roma, il club della vita

Il capitolo più lungo e prolifico della carriera di Spalletti rimane quello giallorosso. In 211 partite con la Roma, l'allenatore di Certaldo ha collezionato 125 vittorie con una media di 2 punti a partita, numeri che restano il cuore pulsante del suo palmares in campionato.

Il Napoli, il rendimento più alto

Se la Roma è stata il club della continuità, il Napoli è stato quello della gloria. Nel biennio culminato con lo scudetto più atteso della storia partenopea, Spalletti ha conquistato 52 vittorie in 76 gare, con una media di 2,22 punti a partita: il picco assoluto della sua carriera in Serie A. Numeri che spiegano meglio di qualsiasi altra analisi il valore di quel tricolore.

Juventus: un inizio solido

L'avventura bianconera, 11 vittorie in 20 partite, con una media di 1,9 punti, si inserisce in un momento delicato per il club, ma racconta già di un allenatore che sta plasmando la squadra a sua immagine. E nei prossimi giorni, durante la sosta per le nazionali, dovrebbe arrivare anche la firma sul rinnovo di contratto: Spalletti e la Juventus sarebbero pronti a legarsi per un altro anno con opzione per il terzo, per una cifra intorno ai sei milioni di euro a stagione, che farebbe di lui il secondo allenatore più pagato della Serie A.

Prima, però, c'è un traguardo storico da inseguire. Il Sassuolo è avvisato.

LUCIANO SPALLETTI, AD UN PASSO DALLA STORIA

Bilancio in Serie A: 579 gare (299 vittorie, 137 pareggi, 143 sconfitte)

Empoli, stagione 1997/1998: 34 gare (10 vittorie, 7 pareggi, 17 sconfitte)

Sampdoria, stagione 1998/1999: 28 gare (9 vittorie, 7 pareggi, 12 sconfitte)

Venezia, stagione 1999/2000: 178 gare (4 vittorie, 3 pareggi, 10 sconfitte)

Udinese, stagione 2000/2001 e dal 2002 al 2005: 117 gare (48 vittorie, 34 pareggi, 35 sconfitte)

Roma, dal 2005 al 2010 e dal 2015 al 2017: 211 gare (125 vittorie, 47 pareggi, 39 sconfitte)

Inter, dal 2017 al 2019: 76 gare (40 vittorie, 21 pareggi, 15 sconfitte)

Napoli, dal 2021 al 2023: 76 gare (52 vittorie, 13 pareggi, 11 sconfitte)

Juventus, stagione 2025/2026: 20 gare (11 vittorie, 5 pareggi, 4 sconfitte)