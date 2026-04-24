Spalletti vuole Alisson per la sua Juve, il portiere apre ai bianconeri

La Juventus, ieri, ha proseguito la marcia di avvicinamento alla gara contro il Milan. Dal fronte acciaccati non sono arrivate ancora buone notizie. Infatti, Kenan Yildiz, Emil Holm e Khéphren Thuram hanno svolto un allenamento differenziato. Le loro situazioni sono però diverse, con il turco e il francese che stanno seguendo un programma di gestione dei carichi di lavoro per risolvere i rispettivi problemini. Yildiz deve convivere con un’infiammazione al ginocchio, con la speranza di poter essere titolare per il match contro il Milan senza sentire troppo fastidio. La sensazione è che il numero 10 juventino contro i rossoneri ci sarà. Poi spetterà a Spalletti decidere se affidargli la maglia da titolare oppure no. Anche Thuram viaggia verso la convocazione per la gara contro il Milan. Mentre, per quanto riguarda Holm, la situazione appare un po’ più delicata, visto che non ha riportato nessuna lesione al polpaccio, ma servirà prudenza. Infatti, lo svedese di recente è stato fermo per circa un mese e mezzo, perciò non si vorrà correre nessun rischio. La buona notizia arriva, invece, da Adzic, che ha ripreso ad allenarsi parzialmente in gruppo.

La Juventus cerca un portiere.

La Juventus, in questi mesi, ha maturato la convinzione di dover intervenire in estate sul mercato per prendere un portiere. Il club bianconero vuole un profilo affidabile e di esperienza, perciò il nome in cima alla lista è quello di Alisson Becker. La Juventus si è già mossa con l’entourage del giocatore e il portiere brasiliano ha aperto alla possibilità di trasferirsi a Torino. Adesso si attende un ulteriore confronto con il suo agente per poter entrare nei dettagli economici e nella durata del contratto. Dopodiché ci sarà da seguire gli step successivi che porteranno ad aprire una trattativa con il Liverpool. Infatti, il brasiliano è sotto contratto con i Reds fino al 2027, dopo il recente rinnovo. Nel contratto di Alisson era presente una clausola per prolungare il suo accordo e il Liverpool ha attivato questa opzione. Adesso resta da capire quali siano le intenzioni del club inglese, che dovrà decidere se cedere oppure no il portiere carioca. Alisson, dal canto suo, è stuzzicato dalla possibilità Juventus, che gli offrirebbe anche un contratto di due o tre anni, perciò un accordo più lungo rispetto a quello attuale con i Reds. I bianconeri proseguiranno nei contatti con la volontà di regalare un portiere di esperienza e grande qualità a Spalletti.

Di Gregorio e Perin in bilico.

Parallelamente alla situazione Alisson, la Juventus deve capire anche cosa fare con Di Gregorio e Perin. In entrambi i casi la società sembra avere le idee piuttosto chiare. L’ex Monza difficilmente resterà a Torino dopo una stagione fatta di alti e bassi. Di Gregorio, tra fine febbraio e marzo, ha perso anche il posto da titolare, per poi ritrovarlo ad aprile quando Perin si è fermato per un fastidio fisico. La Juventus, da una cessione di Di Gregorio, potrebbe monetizzare e investire la cifra incassata sul mercato. Di certo l’ex Monza è un portiere che può interessare a diversi club, sia in Italia che all’estero. In estate avrebbe comunque alle spalle due anni di Juventus e convivere con certe pressioni aiuta a maturare esperienza. Perciò la Juventus si aspetta di ricevere delle buone offerte per Di Gregorio. Infine, il capitolo Perin: che va in scadenza con la Juventus nel 2027, ha ancora un anno di contratto e a Spalletti una sua conferma non dispiacerebbe. Molto però dipende dalla volontà dello stesso giocatore, che a gennaio aveva accettato l’offerta del Genoa per trovare maggiore spazio. Ma la Juventus lo aveva convinto a restare, poiché è ritenuto un importante uomo spogliatoio. Il club bianconero vorrebbe confermare Perin, ma la palla passa a Mattia, che dovrà decidere se restare a fare il secondo di un profilo esperto e di qualità, magari come Alisson, oppure se provare a cercare fortuna altrove come titolare.