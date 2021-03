Speciale MLS - Si parte il 17 aprile: due calendari diversi per le due Conference

Le nuove proprietà americane, l’avvento dei big data e l’arrivo dei nuovi talenti. L’America scopre il calcio, il calcio scopre l’America: TMW racconta il soccer e la MLS.

Un calcio diverso, con un calendario molto diverso. Il 17 aprile inizierà l’edizione 2021 della MLS: la regular season si concluderà il 7 novembre, in quello che si chiama decision day; dal 19 dello steso mese all’11 dicembre si disputeranno poi i playoff, che incoroneranno la vincitrice della MLS Cup. Le 27 squadre saranno divise in due Conference, 14 nella Eastern e 13 nella Western. Non tutte le squadre sfideranno lo stesso numero di volte tutte le avversarie, ma tutte giocheranno in totale 34 gare, di cui 17 in casa e 17 in trasferta.

What you've been waiting for... Our 2021 schedule is here! 🗓️ — Major League Soccer (@MLS) March 24, 2021

Calendari diversi. E complicati. Preparatevi, perché non sarà facile. E stilare un calendario della lega basato su giornate di campionato non ha molto senso. Ciascuna delle 14 squadre della Eastern affronterà tre volte ciascuna delle sei avversarie di conference più vicine a livello territoriale (un totale di 18 partite) e due volte le altre sette avversarie di conference rimanenti. Inoltre, ciascuna affronterà una volta due avversari diversi provenienti dalla Western Conference (2 partite). Programma leggermente diverso in Western: undici delle 13 partecipanti affronteranno tre volte le otto avversarie di conference più vicine (24 gare) e due volte le rimanenti (8 gare). Queste undici squadre giocheranno inoltre un’altra partita contro due avversarie di Western (altre 2 gare). Le altre due squadre di Western giocheranno tre volte contro le sette avversarie di conference più vicine (21 gare) e due volte contro le rimanenti cinque (10 gare) più una volta tre avversarie di West Coast (3 gare). Complicato? Sì, ma in gran parte è dovuto alle difficoltà e alle restrizioni nei viaggi legate alla pandemia. A differenziare ulteriormente lo scenario, vi sarà la presenza dei tifosi, in percentuale diversa a seconda dello Stato di appartenenza.

Eastern Conference

Atlanta United, Chicago Fire, Cincinnati, Columbus Crew, DC United, Inter Miami, CF Montreal, Nashville, New England Revolution, NYCFC, NY Red Bulls, Orlando City, Philadelphia Union, Toronto FC.

Western Conference

Austin FC, Colorado Rapids, Dallas FC, Houston Dynamo, LAFC, LA Galaxy, Minnesota United, Portland Timbers, Real Salt Lake, San Jose Earthquakes, Seattle Sounders, Sporting Kansas City, Vancouver Whitecaps.