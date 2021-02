Spezia, Chisoli: "Accordo con gli americani in un momento delicato, per ora non cambierà nulla"

vedi letture

Il presidente dello Spezia Stefano Chisoli ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida del Picco contro il Milan. Di seguito tutte le sue dichiarazioni.

Che settimana è stata? Quali sono le sensazioni?

"Una settimana molto intensa: c'è stata la definizione del deal in pochissimo tempo, poi un rappresentante della società americana è venuto a La Spezia ed è rimasto impressionato dalle strutture in senso positivo. Ma per fortuna la squadra è rimasta concentrata sulla partita, speriamo di fare bene".

A livello organizzativo cambierà qualcosa?

"No, assolutamente. Loro sono arrivati in un momento delicato, siamo in pieno campionato e non hanno intenzione di fare alcun cambiamento. Poi conosceranno piano piano la realtà".

L'obiettivo dello Spezia quale diventa?

"Di crescere, consolidarsi, ma per poterlo fare sarebbe fondamentale restare in Serie A. Anche se sarà difficilissimo".

Quanto sarebbe stato bello avere uno stadio pieno questa sera?

"Proprio per quello vorremmo restare anche l'anno prossimo, per dare ai tifosi l'opportunità di vivere quello che non hanno potuto vivere quest'anno".