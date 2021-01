Spezia, il bilancio di Italiano: "18 punti meritatissimi, siamo in piena lotta per il nostro obiettivo"

Mister Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato così degli obiettivi dei suoi aquilotti in questa stagione nella conferenza stampa tenuta alla vigilia del match con l'Udinese: "Siamo riusciti ad ottenere 18 punti meritatissimi, siamo in piena lotta per l'obiettivo, siamo convinti che affrontando le gare in un determinato modo possiamo mettere in difficoltà chiunque. Chiaro che non possiamo metterci il primo tempo di Napoli, ma penso che siano episodi che possono capitare. Poi c'è stata una grande reazione che mi lascia fiducioso per la partita di domani. Cerchiamo di onorare al massimo qualsiasi impegno, farlo come abbiamo fatto e cercare di non avere rimpianti, dando il massimo, perché solo così possiamo sopperire a qualche gap contro le grandi squadre o come l'Udinese domani. Dobbiamo tentare di fare l'impresa perché ne abbiamo tutte le possibilità".