Spezia-Inter, i convocati di Italiano: out Erlic, Nzola e Bastoni

Domani alle 20:45, lo Spezia di Vincenzo Italiano sarà di scena sul terreno dell'Alberto Picco per affrontare l'Inter nel match valido per la 32a giornata della Serie A 2020-2021. Grande abbondanza per mister Italiano, con Erlic, Nzola e Bastoni, che proseguiranno nei lavori in vista della prossima gara contro il Genoa.

Ecco la lista dei convocati aquilotti:

Portieri: Zoet, Rafael, Provedel.

Difensori: Marchizza, Capradossi, Terzi, Ferrer, Chabot, Ismajli, Dell'Orco, Vignali.

Centrocampisti: Acampora, Ricci, Agoume, Saponara, Estevez, Maggiore, Pobega, Leo Sena.

Attaccanti: Galabinov, Gyasi, Farias, Verde, Agudelo, Piccoli.