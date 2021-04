Spezia, Italiano: "Abbiamo gestito male, sono arrabbiato. Meritavamo il parti"

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, è intervenuto ai microfoni di Sky dopo il ko sul campo della Lazio: "Il punto sarebbe stato meritatissimo, sono arrabbiato perché abbiamo gestito male la situazione in occasione del rigore. Potevamo evitare il corner che ha portato al fallo, sono anche arrabbiato perché quello è un rigore nel quale c'è la valutazione dell'arbitro. Rispetto la sua decisione, però c'è dispiacere perché fino a pochi minuti fa stavamo portando a casa un punto importante".

Le parole dell'Arbitro?

"Lui mi ha detto che Marchizza ha toccato con il braccio. Sono situazioni in cui decide l'arbitro, ma abbiamo una grande responsabilità, potevamo fare molto meglio".

Troppi cali nella ripresa?

"Non so se è un aspetto mentale o fisico, nei secondi tempi abbiamo subito troppi gol. Oggi siamo stato un po' molli ad inizio ripresa, anche se rispetto ad altre trasferte non abbiamo sofferto così tanto. L'episodio del rigore brucia tanto, ma la prestazione è stata positiva. Mancano 9 partite, speriamo di andare a riprenderci i punti che ci ha preso la Lazio in qualche altro campo".