Spezia, Italiano: "I risultati tramite il gioco. Se ci salviamo festeggerò come uno scudetto"

Vincenzo Italiano è uno degli uomini del momento in Serie A. Il suo Spezia sta mostrando un ottimo calcio e contro le aspettative è in piena lotta per restare nella massima serie. "Quando ero calciatore ho maturato questa convinzione: se vuoi ottenere qualche risultato non puoi non giocare bene - ha dichiarato il tecnico spezzino al Corriere dello Sport - Se hai qualche idea invece, puoi mettere in difficoltà chiunque". A proposito dei tanti apprezzamenti ricevuti in questi mesi: "Se ci salivamo, mi sentirò come se avessimo vinto lo scudetto". Quanto pesa vedere Pirlo subito in una big senza gavetta? "Avessero proposto a me una grande squadra avrei accettato subito e cercato di fare il mio meglio. Peraltro insisto nel dire che la Juventus continua a essere la favorita del campionato". E a proposito di una possibile nuova "scuola Italiano": "Sono troppo giovane per aspettarmi una cosa del genere. Penso che ciascuno di noi tecnici spera di lasciare ai propri giocatori un bel ricordo".