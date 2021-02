Spezia, Italiano: "Il sacrificio per il bene della squadra. Oggi tre punti importantissimi"

Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha analizzato il successo sul campo del Sassuolo per 2-1: “La soddisfazione più grande per un tecnico è vedere il sacrificio e l’applicazione di persone per il bene della squadra. Sono felice per il risultato perché sono tre punti importanti dopo sconfitte amare. Rispetto all’andata la squadra è cresciuta tantissimo. Questo è uno Spezia che non deve perdere certezze o entusiasmo e non è semplice quando inanelli tante sconfitte e con tanti debuttanti. Se poi riusciamo anche a vincere gare come quella di oggi vuol dire che possiamo dire la nostra. Abbiamo qualità e il carattere che ci possono permettere di lottare fino alla fine. L’aggressività? Siamo venuti qua per non subire il gioco del Sassuolo. Ci siamo riusciti e abbiamo anche creato noi tante palle gol. A breve recupereremo Pogeba e Saponara che erano squalificati, oltre a MAttiello e Ferrer che stanno meglio. Il percorso è ancora lungo, dobbiamo remare tutti dalla stessa parte. Le vicende societarie? E’ una cosa che è venuta fuori da pochi giorni ma in campo non ci tocca. Attendiamo notizie e ci isoliamo per preparare le gare di campionato”.