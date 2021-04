Spezia, Italiano: "Non pensiamo al Crotone. La Lazio ha una squadra di livello mondiale"

Vietato pensare alla sfida salvezza con il Crotone per lo Spezia. Lo ha ribadito quest'oggi, in conferenza stampa, il tecnico dei liguri Vincenzo Italiano: "Pensiamo come abbiamo sempre fatto una partita alla volta. Tutte le partite per lo Spezia sono difficili e da preparare bene una alla volta. Concentriamoci su questo avversario fortissimo composto da giocatori di livello mondiale. Giocatori che hanno qualità e in qualsiasi momento possono decidere le sorti della partita. Pensiamo a questo impegno poi dalla prossima settimana penseremo alle altre".

Rileggi la conferenza stampa di Vincenzo Italianbo, tecnico dello Spezia.