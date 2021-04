Spezia, Italiano: "Non riusciamo ad essere costanti. Dovremo soffrire fino alla fine"

Al termine della gara del Ferraris il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la prestazione della squadra:

"Il nostro problema è che in questo momento non riusciamo ad essere costanti e a ripetere le prestazioni sotto l'aspetto dell'attenzione e della concentrazione. Non riusciamo ad avere continuità ed è difficile perché gli altri già in partenza sono più forti di noi e se non mettiamo il furore agonistico è normale fare fatica."

Sesta sconfitta esterna consecutiva. Manca qualcosa lontano dal Picco?

"Eravamo partiti che in trasferta riuscivamo a incidere e fare punti e ad essere concreti in tante situazioni. Anche oggi nel primo tempo abbiamo creato. In questo momento soprattutto fuori casa non siamo bravi a metterla dentro e se non riesci a tenere viva la partita poi subisci il gol che chiude la gara e diventa complicato. Lo Spezia è partito quest'anno sapendo che avrebbe dovuto soffrire fino all'ultima giornata e sarà così."

Si può "allenare" la mentalità?

"Gli atteggiamenti che non riesco a vedere nei ragazzi sono quelli che forse anch'io nei miei primi anni di Serie A sbagliavo. Sarebbe fondamentale per lo Spezia rimanere in questa categoria e continuare a fare esperienza per adattarsi ai ritmi di questo campionato. In questo momento alterniamo cose buone a momenti in cui concediamo troppo e difendiamo molli. In altre situazioni attacchiamo la spina e siamo concentratissimi. Tutto passa attraverso la permanenza in questa categoria che possa darci consapevolezza."

Vignali molto in sofferenza, come si poteva intervenire?

"Abbiamo ruotato tantissimi giocatori, noi non abbiamo punti fermi, cerchiamo di coinvolgere tutti. Qualcuno doveva dare assistenza e sostenere il compagno, Zappacosta sa andare via a grandi campioni e può andare via anche a Vignali."

Su Nzola:

"Ha avuto un problema serio alla caviglia, è stato fuori quasi 2 mesi. Da quando è rientrato non è quello che era nel primo periodo ma per recuperarlo dobbiamo dargli fiducia e minutaggio. Si muove, aiuta la squadra, ma non riesce a fare gol e questo è un problema per lui."

Quanti punti mancano alla salvezza?

"Questa era una partita importante e fare punti era fondamentale. Quelle sotto continuano a fare punti e questo ci costringe a dare il massimo nelle cinque partite che mancano".