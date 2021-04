Spezia, Italiano: "Non riusciamo ad essere costanti. Lotteremo fino alla fine per la salvezza"

Una sconfitta che brucia in casa Spezia. Gli Aquilotti sono stati battuti 2-0 dal Genoa nello scontro salvezza del "Ferraris". Al termine del match, il tecnico Vincenzo Italiano ha commentato in conferenza stampa:

Possiamo dire questa sconfitta è arrivata anche perchè i suoi giocatori chiave sono sembrati in riserva?

"Due giorni fa abbiamo fatto una gara dal punto di vista del dispendio energetico clamorosa. Perchè abbiamo tenuto botta per 90 minuti ad una corazzata come l'Inter. Non è un problema di energie, è un problema che nel girone di ritorno, soprattutto fuori casa, non riusciamo ad essere costanti come quando affrontiamo soprattutto squadre di alto livello. Forse è la poca maturità che abbiamo, forse in questo momento il tipo di avversario come il Genoa lo soffriamo. Si sapeva che si doveva soffrire fino all'ultima giornata e questa sconfitta ci costringerà ad arrivare fino all'ultimo soffrendo e cercando di dare il massimo".

Come si fa a mantenere l'equilibrio fra sentimenti negativi per la sconfitta e quelli positivi per una posizione di classifica inaspettata rispetto alle aspettative di inizio stagione?

"Chiaro che se avessimo fatto punti oggi era importante per la nostra classifica per fare un passo in avanti. Non siamo riusciti ad ottenere questo e dobbiamo cercare di tutelare questo +5, fino ad oggi, e in queste ultime cinque gare trovare le forze e le energie per rimanere nella posizione in cui siamo. Siamo lo Spezia, sapevamo che dovevamo lottare fino alla fine, lo faremo. E' normale che spiace non aver fatto punti perchè penso fosse nelle nostre possibilità. Ci proveremo già dalla prossima".

Guardando il calendario qual è lo snodo che la preoccupa oppure che le dà più sicurezza?

"L'unica cosa che mi preoccupa è il fatto che non riusciamo ad essere costanti. Facciamo punti con l'Inter, non ne facciamo qui a Genova, riusciamo a fare prestazioni ovunque. Dobbiamo avere più attenzione perchè nel primo tempo abbiamo concesso un po' troppo. E' un mese dove dobbiamo cercare di essere forti, bravi e cercare di tutelare il vantaggio che abbiamo".

Quanto la preoccupa la rincorsa del Cagliari?

"Sono sempre stato preoccupato del fatto che questa squadra non ha mai avuto la capacità di allungare e pensare ad altro che a una salvezza sofferta. Il Cagliari è forte, tutte le squadre in questo campionato sono più forti di noi, in questo momento abbiamo avuto la capacità di tenerle dietro e mi auguro che abbiamo questa capacità anche in queste cinque partite".