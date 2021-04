Spezia, Italiano: "Non voglio drammi. Giornata negativa da archiviare subito"

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha commentato ai microfoni di DAZN la brutta sconfitta per 4-1 in casa del Bologna. Queste le sue considerazioni: "La squadra non deve affrontare le gare con questo atteggiamento a sette giornate dal termine. Bisogna cercare di essere diversi da ciò che siamo stati oggi. E' stata una partita negativa e troppi errori l'hanno condizionata. Una giornata così ci può stare, ne prendiamo atto perché non voglio drammi e non voglio neanche arrabbiarmi più di tanto. Mercoledì si rigioca, dobbiamo sbagliare meno possibile".

Questione di atteggiamento?

"Nel primo tempo abbiamo avuto situazioni che potevano portarci in area di rigore, così come nella ripresa. Oggi dal punto di vista difensivo e qualitativo non siamo stati all'altezza. Potevamo evitare un passivo del genere, ma bisogna archiviare immediatamente. Dobbiamo cercare di riproporre ciò che sappiamo fare".

Come state dal punto di vista fisico?

"La squadra sta bene sotto ogni punto di vista. Oggi abbiamo trovato un avversario tosto ed è stata una giornata negativa che va archiviata. Affrontiamo la prima in classifica e dobbiamo farlo con un atteggiamento diverso. La responsabilità della brutta prestazione è dovuta al fatto che eravamo un po' scarichi mentalmente e questo non deve accadere. Mancano poche partite e i punti sono pesanti".

Contro l'Inter per riscattarvi.

"Il gruppo deve preparare bene da domani tutte le strategie da fare per mettere in difficoltà l'Inter. Abbiamo già passato momenti negativi quest'anno, ma siamo sempre riusciti a ripartire. L'unica cosa che conta è arrivare alla fine sbagliando meno possibile. Abbiamo un vantaggio da gestire e dobbiamo mantenerlo fino alla fine".