Spezia, Italiano: "Ogni elemento è fondamentale, non sono io il protagonista assoluto"

"Tutti ci davano già per spacciati e invece le nostre prestazioni e i nostri risultati destano stupore. Ma non sono certo io il protagonista assoluto: lo sono i ragazzi che lavorano per tutta la settimana con dedizione, applicazione, entusiasmo. E con loro tutti i componenti dello staff", così Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, intervistato da Tuttosport. "Ogni elemento della società sa che dal proprio lavoro dipende un pezzo del successo. Anche il magazziniere, per esempio, sa che non può sbagliare la scelta dei tacchetti perché magari un difensore scivola e prendi gol. Con il ds Mauro Meluso, poi, si è instaurata un’intesa umana forte e sincera. Coinvolgiamo tutti nel lavoro".