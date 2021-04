Spezia, Italiano: "Punto meritato. Superlega? Ho caricato i miei per la Super Salvezza"

Intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio contro l’Inter, Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha così commentato la prestazione dei liguri: “Sono soddisfatto e contento per la prova dei ragazzi, per il sacrificio che hanno messo in campo. Il fatto che hanno finito la gara tutti stremati vuol dire che avevano voglia di rimediare alla prestazione di Bologna. Va dato merito ai ragazzi. Il primo tempo è stato giocato molto bene, nel secondo abbiamo sofferto ma difeso con ordine. Penso che il punto sia meritato”.

L’avevate preparata per non dare spazio all’Inter?

“Bisogna cercare di farli ragionare il meno possibile. Sono forti sotto punti di vista, abbiamo cercato di preparare una partita di grande attenzione e sono contento per come abbiamo limitato l’Inter anche se hanno costruito. Il punto ci soddisfa, abbiamo reagito alla partita di Bologna e questo era il nostro obiettivo”.

Quanto è vicino l’obiettivo finale?

“Mancano sei partite, è l’ultimo mese di questo campionato difficilissimo per noi. Abbiamo cinque punti di vantaggio e credo si debba trovare in qualche modo la forza per cercare di arrivare ad un traguardo che tutti vogliamo e che per come abbiamo approccio e stiamo affrontando questo campionato forse meritiamo di portare a casa. Cercheremo di farlo con tutte le nostre forze”.

La prossima è decisiva?

“E’ importantissima, contro una squadra che ha gli stessi nostri punti, contro una squadra che è forte in casa e che viaggia fortissimo. In pochissimi allenamenti dobbiamo preparare questa sfida delicatissima e importantissima per noi”.

Un commento sulla Superleague?

“Io ho cercato di caricare i ragazzi dicendo che se gli altri organizzavano la Superlega noi dobbiamo organizzare la Supersalvezza. Forse questa battuta ha dato uno slancio in più ai ragazzi, sono contento sia stato un qualcosa che non si è concretizzato. Il calcio è di tutti, come ha detto mister Cosmi il calcio è anche Spezia-Crotone”.