Spezia, Italiano ritrova Prandelli: "Un immenso piacere rivederlo. La Fiorentina deve vincere"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Fiorentina, il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano ha parlato anche di Cesare Prandelli, suo ex allenatore al Verona: "Mi aspetto una Fiorentina che deve ottenere il massimo perché lo dice la classifica, deve cercare di forzare la partita, attaccare e vincere. E' una Fiorentina da affrontare con la massima attenzione, con la concentrazione che stiamo avendo per non andare incontro ad una serata spiacevole. Per quanto riguarda il mister, lo saluterò molto volentieri, è stato il primo allenatore a darmi piena fiducia, che mi ha fatto divertire, gioire, sono stati due anni spettacolari a Verona dove abbiamo vinto un campionato di B e in A ci siamo tolti grandissime soddisfazioni. Lo abbraccerò volentieri, sarà un immenso piacere rivederlo".