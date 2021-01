Spezia, Piccoli al 45': "Dobbiamo stare lì e ripartire. La parata di Sirigu? L'ho vista dentro"

Il primo tempo tra Torino e Spezia finisce 0-0 nonostante gli ospiti siano in inferiorità numerica dall'ottavo minuto per l'espulsione di Vignali. Nonostante questo l'azione più pericolosa è capitata proprio allo Spezia con l'attaccante Roberto Piccoli a raccontarla ai microfoni di Sky Sport: "C'è stata una ripartenza, Gyasi è stato bravo a tirare subito, Sirigu si è fatto trovare pronto poi sono arrivato io e ha parato anche la mia. L'ho vista dentro? Sì", le sue parole. Il secondo tempo sarà di sofferenza per gli ospiti, ma Piccoli è convinto di avere la ricetta per resistere: "Noi dobbiamo stare lì e ripartire appena possibile. E' una partita molto difficile, ma andiamo sempre forte", ha concluso l'attaccante.