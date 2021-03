Spezia, Ricci al settimo cielo: "Che gioia la convocazione in Nazionale, stanotte non ho dormito"

vedi letture

Matteo Ricci, centrocampista dello Spezia, ha parlato così della convocazione in Nazionale ai microfoni di Sky Sport: “Stanotte non ho dormito tanto, è stata un’emozione incredibile quando ieri mi ha avvisato la società: pensavo fosse uno scherzo… Non rinnego nulla del mio percorso, mi è servito tutto. E oggi mi godo ogni partita, ogni momento. Europeo? Per ora penso alla partita di oggi”.