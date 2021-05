Spezia-Roma, le formazioni ufficiali: qualche cambio per Italiano, Fonseca punta su Mayoral

Sono da qualche minuto ufficiali le formazioni di Spezia-Roma, ultima giornata di Serie A. I liguri di Vincenzo Italiano, già salvi, optano per qualche cambio rispetto all’undici tipo. In porta ecco Rafael, che sostituisce Provedel e Zoet, alternatisi come titolari in stagione. In difesa ecco la chance dall’inizio per Elio Capradossi, centrale con Terzi, con Vignali e Bastoni sulle fasce. A centrocampo c'è Agoumé in regia, con Pobega ed Estevez ai suoi lati mentre il tridente d’attacco vede Verde e Gyasi larghi, con Nzola unica punta. La Roma di Fonseca, che invece si gioca ancora la qualificazione in Conference League con il Sassuolo, sceglie un 4-2-3-1 con qualche novità. Davanti al portiere Fuzato, ecco Karsdorp e Santon terzini, con Mancini e Kumbulla come centrali. La cerniera di centrocampo vede ancora il giovanissimo Darboe far coppia con Cristante mentre in avanti, alle spalle dell’unica punta Mayoral, ecco Pedro, Mhkitaryan ed El Shaarawy.

SPEZIA (4-3-3) Rafael; Vignali, Capradossi, Terzi, Bastoni; Estevez, Agoume, Pobega; Verde, Nzola, Gyasi.

Allenatore: Italiano.

ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Santon; Cristante, Darboe; Pedro, Mhkitaryan, El Shaarawy; Mayoral.

Allenatore: Fonseca.