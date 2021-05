Spezia, Saponara: "Gol pesante, ma mancano altri punti. Meritiamo di salvarci"

Riccardo Saponara, attaccante dello Spezia, commenta ai microfoni di Sky il pareggio contro il Verona, nato da un suo gol nel finale: “Stagione maledetta aspettiamo a dirlo, se raggiungessimo l’obiettivo sarebbe gioiosa. Io non ho obiettivi singoli, voglio aiutare la squadra come ho cercato di fare oggi. Volevo dare il mio contributo e sono entrato con rabbia anche perché volevo entrare prima, ed è andata bene nei minuti che ho avuto. Abbiamo fatto una grande partita e chi è entrato ha dato quel qualcosa in più per pareggiare. Il gol di oggi è pesante, abbiamo bisogno di una manciata di punti e perdere oggi sarebbe stato non tragico ma difficoltoso per il nostro cammino delle prossime partite. Cercherò di dare tutto il mio contributo dal punto di vista tecnico e caratteriale, è quello che mi chiede il mister e la società e cercherò di farlo. Non conosco la quota salvezza, forse 38 o forse meno. Abbiamo bisogno di punti, abbiamo un calendario difficile e non ci sono partite semplice, giocando con squadre che non regalano nulla e sono molto esperte come abbiamo visto con Genoa e Bologna. Dobbiamo tirare fuori le nostre qualità, meritiamo la salvezza e dobbiamo andarcela a prendere”.