"Spezia sorpresa del torneo". Rivedi le parole di Ballardini in conferenza stampa

Vigilia di campionato per il Genoa. Dopo il pareggio interno contro il Benevento, i rossoblu torneranno ancora una volta fra le mura amiche per affrontare lo Spezia di Vincenzo Italiano in uno scontro diretto per la salvezza. Alla vigilia del match contro gli Aquilotti, il tecnico Davide Ballardini ha parlato in conferenza stampa soffermandosi così sugli avversari: "Lo Spezia è una sorpresa piacevole di questo campionato e questo è quello che è successo da quella partita a oggi".

Rivedi il video con le parole di Ballardini!