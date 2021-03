Spezia, testa già alla prossima sfida casalinga: contro il Cagliari sarà scontro salvezza

Ora testa al Cagliari. E' il messaggio che filtra già subito dopo il fischio finale della sfida del Gewiss Stadium. Contro la corazzata Atalanta lo Spezia ha retto un tempo giocando come sa e come ha fatto vedere in questa stagione ma poi si è dovuto arrendere allo strapotere tecnico della squadra allenata da Gian Piero Gasperini. Vietato abbattersi però in casa aquilotta perchè aspetti positivi ci sono e continuano a vedersi in campo ma è chiaro che adesso alle prestazioni vanno abbinati i risultati, specie contro le dirette concorrenti alla permanenza in Serie A. L’occasione si presenta sabato prossimo quando al "Picco" arriveranno i rossoblu trasformati dall’arrivo di Leonardo Semplici in panchina.

A caccia di una vittoria al "Picco" - Una partita fondamentale per la lotta per non retrocedere. Il Cagliari è reduce dalla sconfitta interna contro la Juventus ma nelle ultime tre partite ha raccolto sette punti accorciando di fatto la classifica. La squadra di Vincenzo Italiano ha 26 punti, al pari del Benevento e a +4 dagli isolani e a +6 dal Torino che però deve recuperare due partite. Sul proprio terreno gli Aquilotti hanno già raccolto due punti entrambi in rimonta prima contro il Parma e poi contro i giallorossi di Inzaghi ma adesso inseguono un bottino pieno che manca da più di un mese, ovvero quando Maggiore e Bastoni firmarono la super impresa ai danni del Milan.

Punti fondamentali sabato - La squadra è pronta a concentrare le forze sulla sfida di venerdì sera. Dopo il ko di Bergamo mister Vincenzo Italiano si è così espresso. "In queste ultime gare dovremo andare a caccia di aspetti già dimostrati nell'arco del campionato: perfezione nell'arco totale del match e grande attenzione nel ricercare il risultato, perché le partite sono sempre meno e i punti pesano sempre più". "Nella prossima sfida, che è molto delicata poiché contro una diretta concorrente per la salvezza, dovremo cercare di ritrovare l'atteggiamento della prima frazione di questa sera - ha commentato venerdì sera Roberto Piccoli - in cui eravamo sul pezzo, cattivi, solidi e compatti, proprio come una squadra unita. Al Picco dovremo cercare di imporci perché saranno punti fondamentali".