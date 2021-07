Spezia, Thiago Motta: "Voglio trasmettere le mie idee ai ragazzi. Darò il massimo"

Prime parole da tecnico dello Spezia per Thiago Motta, riportate dal club ligure sul profilo Twitter ufficiale della società: "Voglio trasmettere le mie idee ai ragazzi, far divertire i nostri tifosi e dare ogni giorno il massimo per centrare l'obiettivo che ci siamo prefissati".