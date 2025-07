Spinazzola: "Impossibile dare consigli a De Bruyne. Voglio fare tanti altri assist a Lukaku"

Il laterale Leonardo Spinazzola ha incontrato i tifosi del Napoli insieme ad alcuni compagni di squadra, prendendo la parola dal palco eventi del ritiro di Dimaro Folgarida. Queste le sue principali dichiarazioni, a partire da cosa rappresenta per lui aver fatto la storia del club partenopeo: "È davvero importante per me e per tutta la squadra, voi siete incredibile e ce lo state dimostrando anche in ritiro. Vincere è stato ancora più bello, vedervi felici per tutta la città è stato davvero emozionante".

Su quale consiglio darebbe a De Bruyne: "Non si possono dare consigli a Kevin, è impossibile (ride, ndr). L'unico che gli può dare un consiglio è il mister".

Sui tanti assist fatti a Lukaku: "Spero tanto di dare il mio contributo con i miei assist. Lo spero vivamente".