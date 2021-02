Sporting Braga, Carvalhal alla vigilia della Roma: "Camminiamo sul filo spinato, c'è stanchezza"

Intervenendo in conferenza stampa, il tecnico dello Sporting Braga Carlos Carvalhal ha analizzato così la sfida alla Roma di domani, valida per i sedicesimi di Europa League: "La realtà è che, tranne che con il Porto, contro ogni avversario affrontato abbiamo giocato recuperando per meno giorni. Si giocano due o tre partite di seguito, e poi arriva la quarta, quinta, sesta, settima … I giocatori sono in deficit. È doloroso, ventiquattrore fanno la differenza. A volte leggo commenti completamente ignoranti sull’argomento. La gente dice che in Inghilterra si gioca ogni tre giorni, ma non è vero: giochi tre, tre, quattro. Questo ritmo può causare infortuni e non ci sono recuperi completi. C’è un molta ignoranza al riguardo. Ripensate all’anno scorso e ditemi quante squadre hanno giocato tre partite di fila ogni tre giorni. Io non me ne ricordo. Non è normale, la normalità è da tre a quattro giorni. Camminiamo sul filo spinato e il Braga lo ha fatto benissimo, grazie al gruppo che ho, con giocatori di grande carattere".