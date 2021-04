Sportitalia - Valzer delle panchine: la Fiorentina ci prova anche per De Zerbi

Dopo i rallentamenti sul fronte Gattuso la Fiorentina prova ad accelerare con forza sul fronte legato a De Zerbi. Il tecnico del Sassuolo ha una trattativa avviata anche con lo Shakhtar con cui tuttavia non è stato ancora trovato un accordo definitivo. Secondo quanto riportato in esclusiva da Sportitalia i Viola hanno cercato un inserimento arrivando anche a discutere dei piani futuri. Nelle idee del tecnico ci sarebbe lo svecchiamento della rosa oltre alla volontà di fare il possibile per trattenere gli elementi di maggior qualità come Vlahovic. Per De Zerbi sarebbe pronto un contratto biennale.