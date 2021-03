Squadre inglesi letali per il Milan: cinque eliminazioni negli ultimi sei doppi confronti

Le squadre inglesi sono le nuove bestie nere del Milan. Come riporta Opta infatti, i rossoneri non hanno passato il turno in cinque degli ultimi sei doppi confronti contro squadre inglese in competizioni europee. L'unica eccezione è stato il doppio confronto con l'Arsenal nella stagione 2011/12.