Squillo Champions, il Napoli si diverte contro l'Udinese: l'anticipo del Maradona finisce 5-1

NAPOLI-UDINESE 5-1 (28' Zielinski, 31' Ruiz, 41' Okaka, 56' Lozano, 66' Di Lorenzo, 90'+1 Insigne)

Fondamentale e convincente successo del Napoli sull'Udinese. 5-1 il finale del Maradona, risultato maturato grazie alle reti di Zielinski, Fabian e Okaka nel primo tempo e di Lozano, Di Lorenzo e Insigne nella ripresa. 3 punti che proiettano il Napoli al secondo posto a quota 73, in attesa delle gare di domani delle avversarie.

UNO-DUE MICIDIALE DEL NAPOLI. MA OKAKA LA RIAPRE - Parte fortissimo il Napoli che con Di Lorenzo prima e Osimhen poi mette subito i brividi a Musso. Ma la svolta arriva a cavallo della mezzora con un uno-due micidiale: prima Piotr Zielinski fa 1-0 su una respinta di Musso su tiro di Osimhen, poi Fabian Ruiz apre il piattone mancino e disegna una parabola imprendibile per il portiere argentino. E' il gol del 2-0. L'Udinese incassa ma non molla: all'improvviso, al 41', Stefano Okaka riceve palla da De Paul al limite dell'area, lavora benissimo col fisico tenendo lontano Manolas e lascia partire un destro forte e preciso che fulmina Meret per il 2-1.

LOZANO SFRUTTA L'ERRORE DI MUSSO - Il secondo tempo si apre sulla scia del primo. Ovvero col Napoli proiettato in avanti e col pallino del gioco in mano e l'Udinese che prova a far male in ripartenza. Gattuso ordina pressing alto ai suoi e i risultati arrivano al 57': giro palla basso dell'Udinese, Musso cerca l'appoggio su De Paul ma il passaggio è corto e viene intercettato da Hirving Lozano. Il messicano, prendendo controtempo la difesa bianconera, non ha problemi a segnare il gol del 3-1 che ridà tranquillità ai suoi.

C'E' GLORIA ANCHE PER DI LORENZO - Il gol del 3-1 sembra demoralizzare l'Udinese che dopo pochi minuti, è il 66', incassa anche il 4-1 firmato da Giovanni Di Lorenzo: angolo di Zielinski, testa di Manolas respinta corta da Musso e tocco vincente del terzino che da pochi passi segna il poker azzurro.

INSIGNE IN GOL E SCATTO CHAMPIONS - Il quarto gol, con 3 di vantaggio, regala tranquillità a Gattuso che così inizia a pensare alla gara contro la Fiorentina. E' da leggere in questo senso la sostituzione del diffidato Osimhen, autore di un'ottima prestazione, così come quelle di Zielinski e Lozano. Ma il finale di partita è utile per veder festeggiare anche Lorenzo Insigne che a tempo scaduto riceve al limite dell'area e col destro batte ancora Musso per il 5-1 finale. Un risultato che dà punti pesanti e tanto morale al Napoli in vista delle ultime due decisive sfide per la corsa Champions.