Standby Lazio su Fazzini, spunta un'alternativa dal Portogallo. È Gustavo Sá

In casa Lazio uno dei focus prioritari per questo mercato di gennaio riguarda il centrocampo. Il primo obiettivo dei biancocelesti è Jacopo Fazzini dell'Empoli, una pista che però nelle ultime ore si è complicata per via delle necessità dei due club. Se i biancocelesti devono stringere la cinghia a causa dell'indice di liquidità negativo, lo stesso aspetto alla base impone ai toscani una cessione che non diluisca troppo negli anni l'incasso.

Per questo, nel caso in cui la pista Fazzini dovesse non uscire dallo standby in cui è entrata da qualche giorno a questa parte, potrebbero emergere delle alternative. E una di queste porta a un nome già uscito nelle scorse settimane, quello del centrocampista portoghese Gustavo Sa. Ormai punto fermo del Famalicao, il classe 2004 è seguito con attenzione da lungo tempo dai biancocelesti e potrebbe rappresentare una soluzione interessante per inserire un profilo offensivo a centrocampo.

A proposito della Lazio su Fazzini, ha così parlato nelle scorse ore Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli: "Quella loro proposta è irricevibile, che le devo dire che mi va bene? Guardi, io di Lotito e della Lazio ho il massimo rispetto, ci conosciamo e ci stimiamo da anni, ci siamo sentiti più di una volta, si può parlare, si possono fare diverse cose, ma quella loro proposta lì per Fazzini, non va bene poi vedremo...".