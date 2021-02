Stankovic: "Ibra è il numero uno, deve continuare perché è un esempio per chi ama il calcio"

Intervistato dal Corriere dello Sport, Dejan Stankovic, parla così di Zlatan Ibrahimovic: "Dopo la fine del match di Belgrado l'abbracciato negli spogliatoi. Spero di fare lo stesso a Milano. Ibra è il numero uno e lo stimo tanto come persona e calciatore. Nonostante l'età sta confermando che la sua presenza in campo è ancora importante. Gli dico di tenere duro e di non smettere di giocare, perché tanti lo ammirano e si rivedono in lui. È un esempio per chi ama questo sport"