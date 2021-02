Stankovic: "Scudetto all'Inter? Dipende tutto da loro. Conte un duro, si vede la sua mano"

Intervistato dal Corriere dello Sport, l'ex Inter Dejan Stankovic, oggi allenatore della Stella Rossa (avversario del Milan in Europa League), parla così della corsa scudetto in serie A: "L'anno buono per l'Inter? A questo punto dipende da loro perché sono davanti e, anche se hanno un vantaggio esiguo, certe vittorie contro Juventus, Lazio e Milan sono importanti per il morale e l'autostima. Non voglio gufare e mi limito a parlare da ex e da tifoso. Mi auguro con tutto il cuore che l'Inter vinca lo scudetto".

Il Derby?

"L'Inter ha giocato benissimo. Si vede la mano di Conte, un duro, tosto, che non molla mai. È un grande allenatore e mi piace molto perché ha migliorato il gruppo. Certi progressi non si ottengono certo per caso. Ha una rosa forte, è vero, ma è lassù soprattutto grazie al lavoro".