Star dell'Italia, primo obiettivo per la Juventus: a breve incontro col Sassuolo per Locatelli

Manuel Locatelli è l'uomo del momento. Non solo per la Nazionale di Roberto Mancini, ma anche in ottica Juventus. E' lui, infatti, il preferito di Max Allegri per completare il centrocampo bianconero. Locatelli piace per qualità ma pure duttilità, visto che è utilizzabile allo stesso modo sia in una linea a due che in un centrocampo a tre. E a breve, spiega il Corriere dello Sport, andrà in scena un appuntamento col Sassuolo per avviare ufficialmente la trattativa.

Le cifre - Si parte da una base d'asta di 40 milioni di euro, anche se i neroverdi potrebbero scendere a compromessi ed accettare una parziale contropartita tecnica per limare la cifra. Il primo nome, in tal senso, è quello di Dragusin ma anche Frabotta potrebbe diventare un profilo interessante per il Sassuolo. La Juventus ha tutta l'intenzione di arrivare alla fumata bianca, nonostante gli interessi di PSG e Manchester City.