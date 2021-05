Stasera Atalanta-Juve con un occhio al mercato: contatto tra bianconeri e Sassuolo per Locatelli?

vedi letture

La finale tra Atalanta e Juventus a Reggio Emilia può rappresentare un'occasione per la dirigenza bianconera per cominciare a parlare con il Sassuolo di Manuel Locatelli. Il centrocampista neroverde è da tempo un obiettivo dei bianconeri e Carnevali ha aperto le porte a una cessione in Italia, a patto però che arrivi l'offerta giusta. Come riporta Tuttosport, l'ex Milan non si muoverà per meno di 35 milioni.